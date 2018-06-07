Кузнецова призвала исключить формальный подход в работе с многодетными семьями

Исполнительная власть в российских субъектах обязана уделять приоритетное внимание семейной политике, в том числе поддержке многодетных семей, заявила Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Как передает РАПСИ, так детский омбудсмен прокомментировала обращение многодетной матери из Томской области к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии. Женщина пожаловалась главе государства на трудности с получением земли для строительства жилья.

«Необходимо исключить формальный подход к мерам поддержки многодетных семей. Поддержка многодетных семей – это приоритетное направление семейной политики. Исполнительная власть в субъектах России обязана уделять этому приоритетное внимание, тем более в рамках объявленного Десятилетия детства», – сказала Кузнецова.

Омбудсмен напомнила, что в настоящее время обеспечение многодетных семей земельными участками осуществляется на основании указа президента России «О мерах поддержки по социальной поддержке многодетных семей», согласно которому органы исполнительной власти субъектов России должны обеспечить первоочередное выделение для многодетных семей садово-огородных участков и оказывать необходимую помощь многодетным родителям.

«Кроме того, Земельным кодексом России предусмотрено выделение земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов России. Вместе с тем органами государственной власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно», – добавила Кузнецова.

Также она заявила о важности принятия федерального закона о многодетных семьях, который позволит наделить такие семьи особым статусом, предполагающим преференции в части улучшения жилищных условий и материальные гарантии со стороны государства после рождения третьего и последующего ребенка.

Как заявила в связи с обращением томской многодетной матери координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, партпроект в ближайшее время проведет анализ региональных нормативных актов по условиям выдачи земельных участков многодетным семьям, передает ТАСС.

«Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос по проблеме выдачи земельных участков, сделал акцент на том, что у регионов должны быть расставлены приоритеты в бюджетных расходах. В ближайшее время мы проанализируем все условия выдачи земли многодетным, итоги исследования и наши предложения по решению вопросов мы передадим в правительство России», – сказала Окунева.

По ее словам в настоящее время выдача земли многодетным находится в компетенции субъектов России.

«Рабочая группа партпроекта «Крепкая семья» в ручном режиме занимается защитой земельных прав многодетных семей в регионах. Мы фиксировали в том числе проблемы с выпадением семей из очереди из-за достижения совершеннолетия детей, несмотря на то что семья стояла в очереди длительное время», – добавила Окунева.

По ее словам, партпроект «Крепкая семья» уже провел масштабную работу по поиску решений проблем выделения земельных участков многодетным семьям.

«Мы добились того, что ключевые предложения партпроекта по защите земельных прав многодетных семей вошли в проект плана мероприятий «Десятилетия детства», – отметила парламентарий.

Окунева уточнила, что единороссы предложили создать региональные сводные реестры семей с тремя и более детьми, включенных в списки тех, кто имеет право на бесплатные земельные участки на территории субъектов.

«Также мы предложили разработать и принять альтернативные меры поддержки многодетных семей с их согласия по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. Мы также считаем необходимым разработать единые общефедеральные требования и условия предоставления земельных участков многодетным семьям», – резюмировала Ольга Окунева.

Напомним, во время прямой линии президент России Владимир Путин связался с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, чтобы помочь многодетной жительнице региона разобраться с вопросом об очереди на земельные участки.