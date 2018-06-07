Кузнецова призвала исключить формальный подход в работе с многодетными семьями

Взгляд
7 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:24  |  vz.ru
Разделы

Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему русская интеллигенция радуется главной катастрофе России

Михаил Ефремов дал интервью Юрию ДудюФото: кадр из видео
Актер Михаил Ефремов в очередной раз продемонстрировал расхождение во взглядах со значительной частью своего народа – и своих зрителей. Он заявил, что Россия должна заплатить Украине за возвращение Крыма на родину. Но самое интересное в интервью Ефремова даже не это. Актер уверен, что лучшее, что случилось с Россией при его жизни, – это распад СССР. Что можно было бы ответить ему на это? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
Перейти а раздел…

В западных университетах покончили со свободой слова

В университетах США «живет и здравствует полиция мыслей», и «может сложиться ощущение», что «вас вернули назад в ГДР или СССР»Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Диктат леволибералов в вузах США и Британии принял характер террора. Профессоров увольняют, приглашенных лекторов изгоняют, кампусы зачищают от любых альтернативных точек зрения, а студенты живут в постоянном страхе перед доносами. Социологи называют их «поколением снежинок» и предлагают смириться – дальше будет только хуже. Ждет ли нечто подобное Россию? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия перестала быть failed state и требует уважения

Андрей Бабицкий, журналист
Будем надеяться, что принцип «тащить и не пущать» в данном деликатном случае не станет путеводной звездой для депутатов, тем более что Леониду Слуцкому сейчас каждое лыко будет ставиться в строку. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Кира Георгиевна Муратова была подобна хтоническим богам

Дмитрий Бавырин, журналист
Мне было 27, но она вынудила почувствовать себя мальчишкой, когда я подошел к ней после записи «Закрытого показа» просто для того, чтобы сказать, что я очень люблю её и её фильмы. Реакция действительно поразила. Подробности...

Девять дней «загробной» жизни Бабченко

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Девять дней как воскрес Бабченко. Те сутки, что он был покойным, все казалось мерзко, но понятно. Каждому, разумеется, понятным казалось свое. Девять дней спустя по воскресении непонятным стало уже практически всё. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
      Подробности...

      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 20 комментариев
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин: Нельзя прибегать к методам 30-х годов ради прорыва в развитии страны
          Путин и Новак озвучили угрозу нефтяникам из-за роста цен на бензинПутин ответил на вопрос про строительство моста на СахалинГазпром объяснил, почему не выплачивает Нафтогазу 2,56 млрд долларовПутин назвал самую удачную шутку о себе и Трампе
          Стали известны итоги переговоров Турции и США по С-400Путин рассказал о совете отца, который передаст внукамШвеция одобрила строительство «Северного потока – 2»Путин объяснил, как и когда закончится санкционное давление на Россию
          Путин призвал к «фильтрации» отдельных тем «Эха Москвы»Путин потребовал либерализации процесса выдачи гражданства России выходцам из ДонбассаПутин ответил на вопрос о формализации профессии блогераПутин прокомментировал назначение Рогозина на пост главы Роскосмоса

          Главная тема


          «Прямая линия» президента: Главные итоги и комментарии

          непотопляемый министр


          Военные моряки рассказали Путину анекдот про Мутко

          учения в прибалтике


          Американские военные понесли большие потери ранеными в Литве

          после 2019 года


          Газпром оказался в недоумении в связи с переговорами о транзите газа через Украину

          журнал Military Watch


          Назван «убийственный» российский самолет

          Американский телеканал


          CNN не смог написать слово «Россия»

          возвращение Крыма


          НАТО обвинило Россию в нарушении военного равновесия в Черном море

          пересмотр истории


          Обвинения Украины против Жукова построены на брехне мошенника

          «планы люстрации»


          Сергей Худиев: Откуда берется желание въехать в Москву на танке «Абрамс»

          «пророссийская ориентация»


          Егор Холмогоров: Границы этого геополитического вектора совпадают с границами Австрийской империи

          «47 врагов Путина»


          Александр Васильев: Одним из механизмов этой машины был покончивший с собой украинский режиссер

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          «Авиадартс-2018»


          Воздушный бой новейших Су-35С произвел фурор на авиашоу

          Кузнецова призвала исключить формальный подход в работе с многодетными семьями

          7 июня 2018, 16:30

          Текст: Антон Касс

          Версия для печати

          Исполнительная власть в российских субъектах обязана уделять приоритетное внимание семейной политике, в том числе поддержке многодетных семей, заявила Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

          Как передает РАПСИ, так детский омбудсмен прокомментировала обращение многодетной матери из Томской области к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии. Женщина пожаловалась главе государства на трудности с получением земли для строительства жилья.

          «Необходимо исключить формальный подход к мерам поддержки многодетных семей. Поддержка многодетных семей – это приоритетное направление семейной политики. Исполнительная власть в субъектах России обязана уделять этому приоритетное внимание, тем более в рамках объявленного Десятилетия детства», – сказала Кузнецова.

          Омбудсмен напомнила, что в настоящее время обеспечение многодетных семей земельными участками осуществляется на основании указа президента России «О мерах поддержки по социальной поддержке многодетных семей», согласно которому органы исполнительной власти субъектов России должны обеспечить первоочередное выделение для многодетных семей садово-огородных участков и оказывать необходимую помощь многодетным родителям.

          «Кроме того, Земельным кодексом России предусмотрено выделение земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов России. Вместе с тем органами государственной власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно», – добавила Кузнецова.

          Также она заявила о важности принятия федерального закона о многодетных семьях, который позволит наделить такие семьи особым статусом, предполагающим преференции в части улучшения жилищных условий и материальные гарантии со стороны государства после рождения третьего и последующего ребенка.

          Как заявила в связи с обращением томской многодетной матери координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, партпроект в ближайшее время проведет анализ региональных нормативных актов по условиям выдачи земельных участков многодетным семьям, передает ТАСС.

          «Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос по проблеме выдачи земельных участков, сделал акцент на том, что у регионов должны быть расставлены приоритеты в бюджетных расходах. В ближайшее время мы проанализируем все условия выдачи земли многодетным, итоги исследования и наши предложения по решению вопросов мы передадим в правительство России», – сказала Окунева.

          По ее словам в настоящее время выдача земли многодетным находится в компетенции субъектов России.

          «Рабочая группа партпроекта «Крепкая семья» в ручном режиме занимается защитой земельных прав многодетных семей в регионах. Мы фиксировали в том числе проблемы с выпадением семей из очереди из-за достижения совершеннолетия детей, несмотря на то что семья стояла в очереди длительное время», – добавила Окунева.

          По ее словам, партпроект «Крепкая семья» уже провел масштабную работу по поиску решений проблем выделения земельных участков многодетным семьям.

          «Мы добились того, что ключевые предложения партпроекта по защите земельных прав многодетных семей вошли в проект плана мероприятий «Десятилетия детства», – отметила парламентарий.

          Окунева уточнила, что единороссы предложили создать региональные сводные реестры семей с тремя и более детьми, включенных в списки тех, кто имеет право на бесплатные земельные участки на территории субъектов.

          «Также мы предложили разработать и принять альтернативные меры поддержки многодетных семей с их согласия по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. Мы также считаем необходимым разработать единые общефедеральные требования и условия предоставления земельных участков многодетным семьям», – резюмировала Ольга Окунева.

          Напомним, во время прямой линии президент России Владимир Путин связался с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, чтобы помочь многодетной жительнице региона разобраться с вопросом об очереди на земельные участки.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............