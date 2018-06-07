Путин напомнил губернаторам о недопустимости снижения зарплат в соцсфере

Достигнутые показатели по уровню заработных плат в социальной сфере должны двигаться вверх, заявил Путин, обращаясь к губернаторам во время прямой линии.

Зарплаты в социальной сфере должны двигаться «дальше, в сторону повышения в связи с увеличением средней зарплаты по региону или по отрасли – в разных случаях по-разному регулируется», сказал Путин, отвечая на вопрос преподавателя из Республики Саха «Якутия», который пожаловался на то, что в январе ему повысили зарплату, а в апреле – вернули на прежний уровень.

По словам президента, произошедшее связано с началом нового финансового года. «Я предупреждал об этом коллег в регионах: ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Нужно двигаться вверх», – отметил Путин.

Президент обратился к главам регионов, напомнив о своем предупреждении. «Мы обязательно это обсудим на одном из ближайших Госсоветов. Прошу администрацию, правительство России, министров проанализировать ситуацию и доложить мне, что происходит», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».