Путин прокомментировал вопрос о признании легитимности Порошенко

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии прокомментировал вопрос о необходимости признания Россией украинского лидера Петра Порошенко.

Главе государства напомнили, что страны Запада не признают президента Сирии Башара Асада, и спросили, зачем же тогда Россия признает президента Украины Петра Порошенко.

«Интересный вопрос», – ответил на это Путин, не став продолжать обсуждение этой темы.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Напомним, страны Запада добивались отставки Асада, однако в последнее время все чаще допускают его нахождение на посту президента в переходный период.