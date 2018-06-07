В Госдуме поддержали призыв президента удешевить авиабилеты на Дальний Восток

Депутаты должны принять закон о снижении цен на билеты дальневосточного направления. Этот документ уже разработало правительство и об этом сказал президент в ходе прямой линии, – заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

По понятным причинам авиация на Дальнем Востоке зачастую остается единственным видом транспорта. Поэтому так важно, чтобы авиасообщение между дальневосточными городами было бесперебойным, а цены на региональные и федеральные рейсы — доступными для тех, кто там живет, согласился зампред комитета.

«Вопросы транспортной доступности Дальнего Востока и очень высокой стоимости авиабилетов поднимались уже неоднократно. Минфин еще в 2017 году начал работу над законопроектом о налоге на добавленную стоимость для авиакомпаний, обслуживающих Дальний Восток», – отметил депутат.

Напомним, во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» поступил вопрос, в том числе и от волонтеров, как жителям Дальнего Востока решить проблему с дороговизной авиабилетов, из-за которой они «не чувствуют себя частью России», так как не могут летать в Крым и другие западные регионы страны.

Москвич Алексей Григорьев, который приехал в Приморье на заработки, также рассказал, что его родные из Москвы вынуждены летом платить 55 тысяч рублей за один билет для того, чтобы долететь до Владивостока.

По сути семье Григорьева - жене и двоим детям - нужно потратить порядка 150 тысяч рублей, чтобы навестить его, согласился Бидонько, напомнив, что по словам Алексея, в июне билеты на рейс Москва-Владивосток подорожали с 13200 до 55000 рублей. А июньские цены на авиабилеты из Благовещенска в Москву и в обратном направлении доходят до 70 тысяч рублей.

Между тем, отвечая на вопрос Григорьева, Путин уточнил, что правительство изучило вопрос и предлагает освободить от налога на добавленную стоимость авиакомпании, летающие на Дальний Восток. Это должно помочь снизить цены на перелеты до регионов ДФО и между субъектами, уверен парламентарий.

«Сейчас ставка налога для всех авиамаршрутов составляет 10 %, за исключением нескольких направлений. Отмечу, что бессрочно освобождены от налога перевозчики, летающие в Калининград. Кроме того, до 1 января 2019 года установлена нулевая ставка для авиаперелетов в Крым», – рассказал зампред комитета.

«Если новый закон будет принят, то от налога на добавленную стоимость освободят авиакомпании, работающие на внутренних перевозках, при условии что пункт отправления или назначения пассажиров расположены на территории Дальневосточного федерального округа», – подчеркнул он.

Кроме того, сегодня на Дальнем Востоке существуют программы субсидирования перелетов. «Субсидируют перелеты в отдельные периоды времени по году и отдельным категориям граждан по возрастным группам», – указал Бидонько.

Путин заметил, что надо расширять географию и время применения субсидий и расширять возрастные группы. «Это – первое, на что нужно обратить внимание депутатам, которые готовы в ускоренном темпе работать над правительственным законопроектом», – подчеркнул зампред комитета.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии».