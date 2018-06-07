Эксперт ОНФ: Двусмысленная трактовка постановления лишает поддержки родителей четырех, пяти и более детей

«Основные доходы семьи все-таки должны направляться на развитие детей, а не на выплату кредитов», – поддержала решение Владимира Путина исправить ошибку в постановлении о льготной ставке по ипотеке для многодетных семей и выделении дополнительного финансирования координатор проекта ОНФ «Равные возможности-детям» Любовь Духанина.

«Президент признал, что в постановлении, на которое ссылался житель Иваново в ходе «Прямой линии», допущена ошибка, и необходимо использовать фразу «при рождении второго и последующих детей». Иначе может быть двусмысленная трактовка, при которой без поддержки оказываются наиболее нуждающиеся граждане - родители четырех, пяти и более детей», – заявила член центрального штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «Равные возможности-детям», депутат Госдумы Любовь Духанина.

Речь идет о постановлении правительства РФ, которое устанавливает правила субсидирования ипотечных кредитов для граждан с детьми. «Я сейчас разочарую министерство финансов. Оно (постановление) ошибочно и его нужно поправить. Стоить это будет примерно где-то 9 млрд рублей. Это не такие уж большие деньги для решения демографических вопросов и проблем», – сказал Путин, отвечая на вопрос Виктора Верховского из Иваново, который надеялся воспользоваться возможностью снизить ставку по ипотеке с 13% до 6%. Но банки отказываются помогать семьям из-за одного пункта в законе. Этот пункт позволяет снизить ставку для семей, где родился второй или третий ребенок. Если в семье, например, четыре ребенка, то она уже не имеет права на льготы.

«Дальнейшее расширение ипотечной программы для многодетных семей - это крайне важная и нужная задача, даже с учетом того, что она потребует дополнительных финансовых вложений. Основные доходы семьи все-таки должны направляться на развитие детей, а не на выплату кредитов. Уверена, ставка в 6% станет хорошей мерой поддержки. Она позволит родителям улучшать жилищные условия, и не превратит при этом жилье, купленное в кредит, в непосильную кабалу», – говорит Любовь Духанина.