СК начал проверку после жалобы Путину на отсутствие лекарств у скорой

Следствие проводит проверку после жалобы на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жительницы Ярославля, мать которой умерла из-за отсутствия лекарств у скорой помощи, сообщает СУ СК по Ярославской области.

В сообщении ведомства отмечается, что на прямой линии с Владимиром Путиным жительница Ярославля Вера Куприна сообщила о том, что ее мать, страдавшая онкозаболеванием, скончалась от болевого шока из-за отсутствия у бригады скорой помощи необходимых лекарств.

«По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

Как отмечала газета ВЗЯГЛЯД, главным итогом прямой линии станет необходимость повышения персональной ответственности чиновников.