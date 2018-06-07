Путин решил «разочаровать Минфин» ради многодетных семей

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости исправить постановление правительства о льготах для многодетных семей, что потребует дополнительных расходов бюджета.

Путин назвал ошибочным постановление правительства о снижении процентной ставки по ипотеке для многодетных семей, которое распространяется только на семьи, в которых рождается только второй или третий ребенок.

«Я сейчас разочарую министерство финансов. Оно (постановление) ошибочно и его нужно поправить. Стоить это будет примерно где-то 9 млрд рублей, это не такие уж большие деньги для решения демографических вопросов и проблем», – сказал Путин, отвечая на вопрос Виктора Верховского из Иваново, который надеялся воспользоваться возможностью снизить ставку по ипотеке с 13% до 6%.

Ранее во время прямой линии многодетные семьи жаловались Путину на то, что в некоторых регионах многодетными считаются семьи, в которых не менее четырех детей.

Путин также рассказал о планах отказаться от долевого строительства. По его мнению, проблема долевого строительства гораздо шире, чем отдельные случаи обмана дольщиков.

«Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня»», – сказал он. Президент отметил, что в России свыше 1 млн договоров долевого строительства на общую сумму 3,4 трлн рублей. «Мы должны выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан», – отметил президент.

Однако, по словам Путина, резкие шаги могут привести к появлению еще большего числа претензий от граждан, так как будет невозможно закончить начатое строительство, и резкому снижению объемов строительства в целом. «Поэтому принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать исключительно средства через банки для этих целей», – пояснил он.

Он добавил, что стоит задача сделать так, чтобы ежегодно примерно 5 млн семей имели возможность улучшить жилищные условия.