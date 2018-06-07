Путин рассказал о жертвах, на которые приходится идти на посту президента

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что главной жертвой, которую приносит человек, став главой государства – это личная жизнь, но компенсация заключается в уникальной работе, направленной на укрепление родины.

«Чем пожертвовать? Личной сферой жизни человека, это неизбежно. Но есть и очень мощный компенсатор - все это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься очень важным, нужным, уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и на укрепление самого главного, что есть в жизни у каждого человека – Родины», – сказал Путин, передает «Интерфакс».

Так он ответил на вопрос, чем необходимо пожертвовать человеку, чтобы быть президентом.

Говоря о том, есть ли вопрос, на который у него нет ответа, Путин сказал: «На ваш вопрос трудно дать ответ. Но я вам могу сказать, что если у меня нет ответа, то я стараюсь его найти, и стараюсь это делать вместе со своими коллегами».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».