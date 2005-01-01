«Курчатник» показал Путину новейшую медицинскую разработку

Ученые из Курчатовского института в ходе «прямой линии» продемонстрировали президенту России Владимиру Путин в режиме онлайн новейшую разработку, которая могла бы сохранить жизнь получившим травмы людям.

Сотрудник научного центра рассказал о биоподобных технологиях, которые создаются в «Курчатнике», как «ласково» называют институт его сотрудники. Он показал устройство, которое наносит тонкие волокна на рану или ожог и формируют тонкое покрытие, которое защищает от заражения, потери влаги во время транспортировки в больницу, а затем нетравматично снимаются.

Также, по его словам, разработаны биоподобные каркасы органов – трахеи, кожи, диафрагмы, которые при помещении в организм зарастают клетками, сосудами, а потом растворяются, сохраняя живую ткань. Созданы также на основе этого материала винты и штифты, которые помогут при переломах.

Пока этих технологий нет, в связи с чем сотрудники института заявили о проблеме длительной сертификации медицинских разработок.

Путин оказался впечатлен продемонстрированным изобретением – аппаратом, который наносит защитный слой из биоподобного волокна на травмы.

«Это действительно интересно и перспективно. И это нужно. Я был в «Курчатнике» недавно, знаю, что есть проблемы с сертификацией. Хотя у нас приняты нормативные документы, которые диктуют внедрения гораздо более быстрыми темпами, чем в наших странах-конкурентов, но на практике есть проблемы», – заявил Путин.

Он добавил, что изобретения «Курчатника» нуждаются в поддержке, и пообещал этим заниматься.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».