Канделаки рассказала о рекламе блогера благодаря Путину

Медиаменеджер Тина Канделаки заявила, что блогер, обратившийся к президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии, получил невероятную рекламу.

Журналистка и медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала Прямую линию с Владимиром Путиным» в Telegram.

«Блогеры обращаются к Путину. Сейчас Гусейн получил невероятную рекламу, не знала кто это, теперь пойду погуглю», – заявила журналистка.

Блогер Гусейн Гасанов спрашивал, закроют ли соцсети.

«Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Я на своем месте волнуюсь за безопасность людей. Когда мне говорят, что после взрывов в метро не могли отследить переписку и вовремя принять решения, как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности в первую очередь. Но я сам работал в спецслужбах и знаю, что легче всего запретить. Труднее найти цивилизованные способы решения. Нужно идти по пути использования технических средств, не ограничивая пространство свободы в интернете. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram», – заявил Путин.

«О! Путин не склоняет слово telegram. В этом - красавчик!», – написал, комментируя ответ президента, автор канала Планерка.

«Всем составом Правительства Чечни смотрим «Прямую линию» с Президентом РФ Владимиром Путиным. Вопросы все очень актуальные и важные, даже по блокировке соцсетей вопрос был. Telegram жить-то будет», – написал в своем Telegram-канале лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».