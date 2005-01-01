Путин прокомментировал ситуацию вокруг Telegram

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с запретом мессенджера Telegram в стране.

Блогер Гусейн Гасанов спросил у Путина, не закроют ли в России Instagram и YouTube.

«Я понимаю вашу озабоченность, озабоченность тех людей, с которыми вы работаете. Мы не собираемся ничего закрывать», – отметил Путин.

Президент также прокомментировал ситуацию с Telegram.

«Я волнуюсь на своем месте за безопасность людей. Мне правоохранительные органы докладывают и говорят, что после взрывов в метро в Петербурге они не могли отследить переписку террористов – она была зашифрована. Как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности на первом месте», – заметил президент.

Он добавил, что в этой ситуации легче всего запретить что-то, однако он сторонник поиска цивилизованных способов решения проблем.

«Нужно идти по пути использования спецслужбами технических средств борьбы с правонарушениями, не ограничивая пространство свободы в Интернет», – подытожил Путин.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».