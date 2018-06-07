Путин назвал ошибкой преследование Западом российского бизнеса

Преследование российского бизнеса за границей является ошибкой, так как это подрывает общее доверие к экономической политике Запада и доллару, заявил президент России Владимир Путин.

При этом Путин напомнил, что ранее «грубовато» предупреждал бизнес о возможных проблемах с Западом, и призывал держать деньги в России.

В настоящее время все еще существует возможность вернуть средства в Россию – уже дважды проводилась амнистия капитала, добавил глава государства.

Он подчеркнул, что для предпринимателей будет безопаснее «держать свои капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Напомним, в феврале Путин подписал пакет законов об амнистии капитала с 1 марта 2018 по 28 февраля 2019 года.