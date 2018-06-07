Путин перечислил важнейшие экономические показатели

В России отмечается рост в важнейших экономических показателях, в первую очередь, увеличивается средняя продолжительность жизни россиян и их реальные доходы, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

Ведущий в начале «Прямо линии» напомнил Путину о том, что два года назад президент зявил, что Россия находится не в черной и не в белой полосе развития, а в серой. На вопрос о том, какая полоса сейчас, Путин отметил:

«Если говорить такими категориями, то мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета», – заявил он.

По словам президента, Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики, пусть рост пока и скромный: 1,5% в год. По его словам, растет и промышленность, и сельское хозяйство.

«И это устойчивая тенденция. Мы двигаемся в правильном направлении. У нас исторический минимум по инфляции, а это очень важная предпосылка для роста экономики. Отмечается ускоренный рост инвестиций – 4,4%, то есть в ближайшей перспективе рост тоже гарантирован. У нас хорошее положительное сальдо торгового баланса – 115 млрд. Это тоже цифра очень большая», – сказал президент.

Также он отметил рост золотовалютных резервов страны и небольшой долг.

Важнейшими показателями он назвал продолжительность жизни и доходы россиян.

«У нас продолжает расти продолжительность жизни. И все-таки мы вышли на устойчивый рост доходов граждан; зарплаты – выросли, реальные доходы растут на 3,8%», – рассказал Путин.

«Конечно, не каждый человек на себе ощущает это. Но в целом это абсолютно объективная статистика», – рассказал Путин.

Он подчеркнул, что страна движется в направлении белой полосы.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».