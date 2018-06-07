Путин перечислил важнейшие экономические показатели

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7 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
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Почему русская интеллигенция радуется главной катастрофе России

Михаил Ефремов дал интервью Юрию ДудюФото: кадр из видео
Актер Михаил Ефремов в очередной раз продемонстрировал расхождение во взглядах со значительной частью своего народа – и своих зрителей. Он заявил, что Россия должна заплатить Украине за возвращение Крыма на родину. Но самое интересное в интервью Ефремова даже не это. Актер уверен, что лучшее, что случилось с Россией при его жизни, – это распад СССР. Что можно было бы ответить ему на это? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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В западных университетах покончили со свободой слова

В университетах США «живет и здравствует полиция мыслей», и «может сложиться ощущение», что «вас вернули назад в ГДР или СССР»Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Диктат леволибералов в вузах США и Британии принял характер террора. Профессоров увольняют, приглашенных лекторов изгоняют, кампусы зачищают от любых альтернативных точек зрения, а студенты живут в постоянном страхе перед доносами. Социологи называют их «поколением снежинок» и предлагают смириться – дальше будет только хуже. Ждет ли нечто подобное Россию? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Россия перестала быть failed state и требует уважения

Андрей Бабицкий, журналист
Будем надеяться, что принцип «тащить и не пущать» в данном деликатном случае не станет путеводной звездой для депутатов, тем более что Леониду Слуцкому сейчас каждое лыко будет ставиться в строку. Подробности...

Кира Георгиевна Муратова была подобна хтоническим богам

Дмитрий Бавырин, журналист
Мне было 27, но она вынудила почувствовать себя мальчишкой, когда я подошел к ней после записи «Закрытого показа» просто для того, чтобы сказать, что я очень люблю её и её фильмы. Реакция действительно поразила. Подробности...

Девять дней «загробной» жизни Бабченко

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Девять дней как воскрес Бабченко. Те сутки, что он был покойным, все казалось мерзко, но понятно. Каждому, разумеется, понятным казалось свое. Девять дней спустя по воскресении непонятным стало уже практически всё. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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          Путин перечислил важнейшие экономические показатели

          7 июня 2018, 12:25

          Текст: Сергей Гурьянов

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          В России отмечается рост в важнейших экономических показателях, в первую очередь, увеличивается средняя продолжительность жизни россиян и их реальные доходы, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

          Ведущий в начале «Прямо линии» напомнил Путину о том, что два года назад президент зявил, что Россия находится не в черной и не в белой полосе развития, а в серой. На вопрос о том, какая полоса сейчас, Путин отметил:

          «Если говорить такими категориями, то мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета», – заявил он.

          По словам президента, Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики, пусть рост пока и скромный: 1,5% в год. По его словам, растет и промышленность, и сельское хозяйство.

          «И это устойчивая тенденция. Мы двигаемся в правильном направлении. У нас исторический минимум по инфляции, а это очень важная предпосылка для роста экономики. Отмечается ускоренный рост инвестиций – 4,4%, то есть в ближайшей перспективе рост тоже гарантирован. У нас хорошее положительное сальдо торгового баланса – 115 млрд. Это тоже цифра очень большая», – сказал президент.

          Также он отметил рост золотовалютных резервов страны и небольшой долг.

          Важнейшими показателями он назвал продолжительность жизни и доходы россиян.

          «У нас продолжает расти продолжительность жизни. И все-таки мы вышли на устойчивый рост доходов граждан; зарплаты – выросли, реальные доходы растут на 3,8%», – рассказал Путин.

          «Конечно, не каждый человек на себе ощущает это. Но в целом это абсолютно объективная статистика», – рассказал Путин.

          Он подчеркнул, что страна движется в направлении белой полосы.

          Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».


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