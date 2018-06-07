Собчак рассказала, почему хотела помыться после интервью с Невзоровым

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что в рамках подготовки фильма «Дело Собчака» самым неприятным моментом для нее стало интервью с Александром Невзоровым. По ее словам, после встречи с ним она не могла есть, и ей захотелось принять душ.

«Меня часто спрашивают, что было самым трудным. Я изначально полагала, что трудно будет совместить журналистскую беспристрастность в интервью и любовь дочери к отцу. Но нет. Мы с режиссером Верой Кричевской решили сделать фильм со всеми врагами и оппонентами Собчака, чтобы сквозь время лучше рассмотреть их аргументы и их мотивы», – сообщила журналистка и телеведущая в Instagram.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 6 Июн 2018 в 11:34 PDT

Для нее оказалось неожиданным и неприятным моментом интервью с журналистом Александром Невзоровым.

«Он не просто красовался в кадре, называя себя «фашистом», но стал в лицо говорить мне дословно следующее: «Мы сидели в штабе Яковлева, и ставки делали – умрет ли Собчак от инсульта сразу после проигранных выборов, или от инфаркта чуть позже?». Каким надо быть человеком, чтобы с явным удовольствием говорить это, улыбаясь в глаза дочери того, кого ты травил столько лет? Наверное, надо быть Невзоровым», – добавила Собчак.

Она добавила, что после интервью она вышла с режиссером фильма на улицу.

«Помолчали, и как-то поняли, что ужинать уже не пойдем, как планировали. Абсолютно синхронно захотелось доехать до дома и просто принять душ...», – подытожила телеведущая.

В фильме «Дело Собчака», который выйдет в прокат 12 июня, рассказывается о жизни и карьере первого мэра Санкт-Петербурга – Анатолия Собчака. Спустя 18 лет после смерти отца Ксения Собчак пытается разобраться в его политической судьбе.

Кроме Владимира Путина в фильме приняли участие Дмитрий Медведев, Виктор Золотов, Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Татьяна Юмашева, Людмила Нарусова.

Интервью, вошедшие в фильм, были записаны до старта президентской избирательной кампании в 2018 году, в которой участвовала журналист Ксения Собчак.