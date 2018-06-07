Новейшую огнеметную систему «Тосочка» впервые покажут на «Армии-2018»

Новейшую российскую тяжелую огнеметную систему «Тосочка» впервые покажут на форуме «Армия-2018», заявил индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

«Тяжелая огнеметная система «Тосочка» будет представлена на закрытом показе форума «Армия-2018». Речь идет уже о готовом, серийном изделии», – передает РИА «Новости» слова Абрамова.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа на базе «Патриот Экспо» и на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Напомним, в июле 2017 года генеральный конструктор предприятия-разработчика – НПО «Сплав» Николай Макаровец заявил, что поставки новейшей тяжелой огнеметной системы «Тосочка», которая придет на смену «Солнцепеку», заложены в российскую госпрограмму вооружений 2018–2025 годов.

Как писало немецкое издание Stern, в России создают модификацию ТОС-2, которая будет смонтирована на платформе «Армата», либо на унифицированной боевой платформе «Бумеранг», причем первый прототип уже находится в производстве. Издание пишет, что такого огнемета больше нет ни у кого, кроме России и правительственных войск Сирии.