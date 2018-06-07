Сенат США предложил разрешить слежку за «российскими хакерами»

Сенат США предложил разрешить главе Пентагона следить за пределами Соединенных Штатов за лицами и организациями, которые якобы совершают киберпреступления в интересах России, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Коммерсант», такое предложение содержится в законопроекте о финансировании Пентагона на 2019 год, одобренном комитетом верхней палаты Конгресса по делам вооруженных сил.

По данным издания, подобные действия могут быть направлены на похищение и публикацию конфиденциальной информации американцев или поддерживающих их организаций, проводящих кампании за государственные посты.

Кроме того, следить хотят разрешить за лицами, размещающими в социальных сетях различную информацию и рекламу, направленную на обострение социальных и политических конфликтов, а также людьми и организациями, замешанными в кибератаках на объекты в США и на территории их союзников.

В документе указано также, что глава Киберкомандования США может принять ответные меры, если систематические атаки со стороны России продолжатся.

СМИ сообщали, что хакеры из группы Fancy Bear, якобы связанные с Россией, успешно атаковали почтовые ящики сотрудников крупных компаний, связанных с оборонным комплексом США. Также СМИ утверждали, что хакеры из Fancy Bear работают над взломом компьютерных сетей Сената США.

Напомним, в конце мая ФБР похвасталось победой над «российскими» хакерами из Fancy Bear.