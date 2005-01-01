В Совфеде назвали бредом заявления об «акустических атаках» на дипломатов США в Китае

Когда происходит «фейкизация» информационного пространства, всякие благоглупости превращаются в реальную политическую новость, – заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя обвинения США в «акустических атаках» на американских дипломатов.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отметил, что «когда пространство насквозь пронизано клеветой, «дезой», то, что раньше казалось полным безумием, вдруг превращается в чуть ли не реальную политическую новость. В нее, оказывается, какие-то люди могут поверить», – подчеркнул он. Если бы об этих «акустических атаках» кто-то сказал бы 5 лет назад, все бы просто смеялись, заметил сенатор.

Понятно, что это «бред», который «не имеет никакого отношения к действительности, по причине того, что это просто не нужно никому, по-другому решаются все проблемы», – подчеркнул Морозов.

Когда происходит «фейкизация» информационного пространства», в начале «всякие благоглупости кажутся глупостями», как это было с русскими хакерами, отметил Морозов. Однако, потом при помощи современных технологий «эту глупость навязали всем партнерам, в нее стали верить какие-то рядовые граждане, которые не обладают достоверной информацией», – добавил сенатор.

По его словам, это «классический пример реализации современного типа информационных войн, когда недостоверная, лживая информация через современные системы коммуникации превращается в инструмент влияния на общественное мнение и давления на оппонента», – резюмировал Морозов.

Напомним, ранее США эвакуировали еще двух сотрудников американского консульства в китайском Гуанчжоу, предположительно пострадавших от «акустических атак», сообщила The New York Times. Газета отметила, что в качестве виновных за «акустическое воздействие» на дипломатов США подозреваются Россия и Китай. При этом издание не пояснило, чем именно США руководствуются в своих предположениях.