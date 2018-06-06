NYT: Россия и Китай отреагировали на стратегию национальной безопасности США

Спустя месяц после инаугурации президент России Владимир Путин направляется в Китай с государственным визитом, подчеркивая, насколько усиливающееся давление США подталкивает эти две страны навстречу друг другу, сообщила New York Times. Это сотрудничество очень важно для РФ и КНР, однако существует и понимание, что у каждой из них есть собственные интересы, отмечает издание.

«Россия и Китай отреагировали на стратегию национальной безопасности США, описывающую их как главных противников Америки, пообещав еще больше расширить свое экономическое, политическое и военное сотрудничество. Кроме того, они намерены и дальше укреплять Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), которую они когда-то создали», – отметила New York Times.

Сближение Пекина и Москвы усиливает «сильная связь» Владимира Путина с Си Цзиньпином, который считается самым могущественным китайским лидером после Мао Цзэдуна, указало издание. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, оба лидера встречались уже 25 раз, причем пять из них было в прошлом году. Как признался сам Путин в интервью китайской гостелекомпании в среду, председатель КНР – единственный из мировых лидеров, которого он приглашал отпраздновать свой день рождения. «Я буду откровенен и надеюсь, что он на меня не рассердится. Мы выпили по рюмке водки и съели какую-то колбасу в конце рабочего дня», – сказал Путин. По его словам, Си – «комфортный партнер, хороший и надежный друг».

Оба лидера стремятся к жесткому контролю в сфере безопасности, дабы не допустить проблем для своего руководства, и оба усилили контроль над властью в этом году. Си Цзиньпин предпринимает шаги, чтобы остаться у власти на неопределенный срок, а Путин – уже самый «долгоиграющий» лидер России после Иосифа Сталина, подчеркивает NYT. «У них, похоже, отличное взаимопонимание, – отметил в комментарии изданию ведущий эксперт по внешней политике в России Федор Лукьянов. – У них одинаковые горизонты и общие взгляды».

Однако, несмотря на растущее сотрудничество во многих сферах, экономические связи между Россией и Китаем далеки от идеальных, отметила NYT. Китай является крупнейшим торговым партнером для России, но Россия занимает лишь 10-е место в списке Пекина. В то время как Россия экспортирует в Китай нефть, древесину и другое сырье, китайский экспорт ограничивается в основном промтоварами, которые заменили аналогичные западные поставки, заблокированные из-за санкций.

«Развитие сотрудничества с Китаем является стратегическим приоритетом для России. Однако существует и понимание, что у каждой страны есть собственные интересы», – подчеркнул он.

Напомним, в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в Китае проведет как двусторонние встречи в рамках государственного визита 8 июня, так и многосторонние в рамках саммита ШОС 9-10 июня. Путин уже отметил, что приготовил Си Цзиньпину сюрприз.

МИД Китая заявил, что визит Путина в Китай придаст новый импульс развитию отношений двух стран и обозначит направления дальнейшего взаимодействия.