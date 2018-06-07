Эксперт отметил широту затронутых тем на прямой линии Путина

Важно, что ничто не было забыто. Вопросы не делили на удобные и неудобные. Президент ответил на всё, что волнует людей, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя ход прямой линии Владимира Путина.

Член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов отметил, что прямая линия Владимира Путина приобрела новый формат. «Это прямые включения чиновников. Это открывает кухню, как работает государство, как даются поручения. Это такое рабочее совещание», – пояснил Кузнецов.

Политолог отметил широкий охват тем, начиная с роста цен на бензин и заканчивая проблемами мусорных свалок в Подмосковье. «Важно, что ничто не было забыто. Вопросы не делили на удобные и неудобные. Президент ответил на всё, что волнует людей. Он понятно и очень конкретно объяснил, что будет делаться и предприниматься», – подчеркнул Кузнецов.

В четверг Владимир Путин в 16-й раз проводит общение с россиянами в формате прямой линии. На этот раз формат прямой линии изменился – в зале присутствуют волонтеры.

Традиция проведения прямых линий появилась во время первого президентского срока Путина. Первое мероприятие состоялось 24 декабря 2001 года, тогда главе государства поступило 400 тыс. вопросов.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».