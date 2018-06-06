Образ жизни молодежи назвали угрозой для пенсионной системы

По мнению экспертов Банка России, поведенческая модель российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы, об этом говорится в докладе Центробанка «Основные направления финансового рынка на период 2019-2021 годов».

В докладе на сайте ЦБ говорится, что представители «поколения Y», то есть родившиеся в 1980-2000 годах, активно копят деньги, но аккумулированные средства тратят на «качественные впечатления, по своей мотивации не всегда ориентированные на перспективу».

Эксперты ЦБ считают, что такая «нерациональная» тактика может оказать серьезное влияние на баланс сбережений, что, в свою очередь, подорвет устойчивость существующей модели пенсионной системы.

В эпоху развитых IT-технологий молодежь все чаще удовлетворяет потребности с помощью благ общего пользования, такая поведенческая черта может привести к отказу от «активного обладания» частной собственностью, что окажет негативное воздействие на экономический рост, предупреждают в ЦБ.

В Банке России призвали работать с «поведенческой иррациональностью» молодых клиентов.

Новый кабмин сейчас активно обсуждает пенсионную реформу. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основные контуры обновленной пенсионной системы будут отработаны в ближайший год.