CNN не смог написать слово «Россия»

Американский телеканал CNN во время прямой трансляции допустил ошибку при написании слова «Россия».

На то, что в эфире CNN «что-то пошло не так», обратил внимание телеканал RT. «Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию», – отмечает Russia Today в Twitter.

На мультимедийном экране за спиной ведущего в эфире американского телеканала должно было появиться название страны на русском языке, а затем на английском, однако редакция CNN не справилась с кириллицей и вставила в имя собственное букву U. В результате вместо «России» получилась «РUССИЯ».

Интернет-пользователи также не оставили инцидент без внимания. «Мне их даже жаль, вымирающая нация», – написал один из комментаторов.

«И эта страна учит всех, как жить. Деградация идет с геометрической прогрессией», – заметил другой подписчик телеканала.

«Ну, на каком уровне интеллект, на таком и понимают», – считает еще один пользователь.

«Что ждать от людей, путающих Швецию и Швейцарию? Австрию и Австралию? И наконец, голову с ж****», – написал @OnWallter.

«Это делают умышленно, чтоб оскорбить и позлить», – уверен @novichok008.

Ранее телеканал CNN продемонстрировал в одном из своих репортажей о «покушении» на Аркадия Бабченко обращенный к британской прессе комментарий журналиста, содержащий ненормативную лексику.