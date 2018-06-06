Опубликовано видео пожара в Доме педагогической книги в центре Москвы

В центре Москвы на Большой Дмитровке горит Дом педагогической книги; площадь возгорания достигла 120 квадратных метров, сообщили в столичном ГУ МЧС.

«Площадь пожара на данный момент составляет 120 квадратных метров», – цитирует сообщение ТАСС.

Информация о пожаре в здании на ул. Большая Дмитровка, 7/5, строение 1, где расположен Дом педагогической книги, поступила спасателям в 15.59 мск. Загорелась кровля, деревянный обрешетник и утеплитель.

В 17.21 мск возгорание было локализовано на площади 50 квадратных метров, но 19.30 мск вновь возникло в здании, перекинувшись на соседний объект.

По словам замначальника ГУ МЧС по Москве Сергея Желтова, повторное распространение огня произошло из-за ветра и нарушении при строительстве мансарды. Пожару присвоен второй повышенный ранг сложности из пяти.

На странице Mash в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео ЧП.