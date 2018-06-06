Ямайка попросила США снять санкции с завода «Русала»

Правительство Ямайки обратилось к американским властям, попросив исключить из-под санкций Вашингтона алюминиевый завод компании Windalco, «дочки» российского «Русала», заявил министр национальной безопасности Ямайки Роберт Монтагью.

«Правительство Ямайки активизирует переговоры с министерством финансов США для того, чтобы добиться для Ямайки исключения. Переговоры проходят благоприятно, но мы не даем гарантий», – передает его слова ТАСС.

Монтагью заявил, что минфин США недавно объявил об отсрочке введения санкций, но пока не представил полной информации о том, насколько полно «Русал» выполнил требования США, поэтому «угроза работе завода компании Windalco сохраняется».

Министр национальной безопасности заявил, что правительство Ямайки хочет сохранить рабочие места 1,2 тыс. сотрудников принадлежащего «Русалу» алюминиевого завода, а также защитить интересы более 10 тыс. жителей Эвартона.

В апреле сообщалось, что власти Ямайки могут лишить «Русал» контроля над компанией West Indies Alumina Company (Windalco) из-за возможных сложностей с санкциями США против российской компании.

Он тогда отметил, что Ямайка лоббирует в Госдепе США изменения, которые ограничивали бы влияние санкций против «Русала» на деятельность горнодобывающих предприятий страны.

6 апреля власти США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, ограничительные меры коснулись в том числе российского концерна «Русал».