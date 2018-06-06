Сердюков получил новую должность

Экс-министр обороны Росии Анатолий Сердюков принят в состав бюро Союза машиностроителей России, сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Как новый член, Сердюков получил удостоверение бюро, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, в феврале 2017 года сообщалось, что Сердюков может занять должность замглавы «Ростеха», однако позднее с госкорпорации опровергли эти собщения, собщив, что на эту должность назначен экс-управляющий директор по непрофильным и проблемным активам госкорпорации Александр Назаров.

В августе 2016 года Сердюков, который является индустриальным директором авиационного комплекса Ростех, был назначен главой комитета по стратегии, а также по кадрам и вознаграждениям при совете директоров Объединенной двигателестроительной корпорации.

В октябре 2015 года сообщалось о том, что военно-следственное управление СК закрыло последнее уголовное дело, одним из главных фигурантов которого являлся Сердюков.

В 2012 году было возбуждено 10 уголовных дел по статьям о мошенничестве, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, позже объединенных в одно производство, в отношении должностных лиц Минобороны, выполнявших управленческие функции в организациях холдинга «Оборонсервис». Объем убытков оценивался в 3 млрд рублей. 6 ноября 2012 года Владимир Путин отправил Сердюкова в отставку, объяснив это желанием «создать условия для объективного расследования».