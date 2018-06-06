Немец отправился на ЧМ в Россию на тракторе с домом-бочкой

В сети появились видеоролики, на которых пожилой болельщик из Германии вместе со своей собакой едет в Россию на тракторе, к которому прицеплен дом в виде пивной бочки.

«Немец едет на ЧМ по футболу. «Поймали» его в тот момент, когда он платил за проезд по белорусским дорогам. Видео не мое, ребята говорили, что он едет один с собакой. Этот прицеп – с виду пивная бочка, а по сути – дом на колесах. Наверху вроде батарея для заряда от энергии солнца», – цитирует ABW очевидца.

По его словам, владельцу «бочки» около 70 лет. Он также сообщил, что у немца возникли небольшие трудности при пересечении белорусской границы.

«При проезде границы немца остановила Транспортная инспекция, но лояльно отнеслась – не дали штраф, а развернули и сказали купить BelToll. То есть, он без прибора оплаты поехал, остановили и сказали купить. Я так понял, они сами не знали, что делать, ведь трактор – не машина», – рассказал очевидец.

Немец охотно общался и фотографировался с жителями Белоруссии, сообщила девушка, которая также встретила болельщика в Берестовицах.

«Путешественник говорил, что будет в Москве через 10 дней. Может, еще в Минск будет заезжать. Он охотно фотографировался со всеми и просил, чтобы сняли на его телефон. Очень позитивный и добрый дяденька», – рассказала она.

Напомним, чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповой стадии Германия сыграет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей, матчи состоятся в московских «Лужниках», Сочи и Казани соответственно.