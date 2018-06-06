«Ультраправый депутат» бундестага заступился за посла США

Своей четко высказанной позицией по отношению к консервативным ценностям посол Ричард Гренелл очень сильно разозлил леволиберальное сборище, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага от партии «АдГ» Вальдемар Гердт, комментируя нападки на посла США со стороны немецких политиков.

«Ни в каком жестком ответе послу США нет никакой необходимости», – заявил депутат нижней палаты парламента ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал крупнейший за последние несколько лет скандал между Вашингтоном и Берлином.

Напомним, посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью американскому консервативному порталу Breitbart одобрительно отозвался о росте популярности консерваторов в Европе. Дипломат связал это с «неудавшейся политикой левых» и с победой Дональда Трампа в США.

«Я совершенно точно хочу вдохновить и других консерваторов по всей Европе, других лидеров», – сказал посол. Слова Гренелла вызвали шквал критики в Берлине, посла обвинили в нарушении Венскую конвенции 1961 года и вмешательстве во внутренние дела Германии. Возмутились не только левые – социал-демократы и «зеленые», но и соратники Ангелы Меркель, консерваторы из ХДС-ХСС. Министр иностранных дел – социал-демократ Хайко Маас вызвал американского посла для разбирательства вопроса о высказываниях.

В партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую в либеральной немецкой прессе принято называть «ультраправой», придерживаются иного мнения.

«Своей четко высказанной позицией по отношению к консервативным ценностям, посол очень сильно разозлил леволиберальное сборище, которое пытается превратить Европу в Содом и Гоморру», – подчеркивает депутат от АдГ Вальдемар Гердт. Он добавил: почему-то, когда политики, например, открыто рекламируют свою нетрадиционную ориентацию, это считается нормальным, а когда речь идет о констатации очевидного успеха консерваторов – это вызывают такую «странную» реакцию.

«Да, отношение к американскому тону в дипломатии у нас в Германии не однозначное. Очень часто слышатся высокомерные поучения «старшего брата», – заметил Гердт. Но в данном случае Гренелл лишь высказал свое личное мнение. И в данном случае немецкая леволиберальная элита как будто «забыла» о базовом принципе демократии, подчеркивает собеседник. «Открытое выражение своего мнения является одним из фундаментальных столпов демократии. Не должно быть никаких ограничений, ни для американцев, ни для русских, ни для китайцев», – напоминает немецкий депутат.