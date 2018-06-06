Лоза назвал Ефремова врагом народа после высказываний о Крымском мосте

По мнению российского певца Юрия Лозы, Ефремов просто транслирует чужие мысли, поскольку своих у него нет. Музыкант отметил, что актер не должен разрушать систему, иначе становится по большому счету врагом.

«Он не понимает ничего в политике, экономике, истории. Он актер, транслирует чужие мысли! Своих мыслей у него никогда в жизни не было, нормальных. Тогда почему мы должны пытаться как-то разобраться в хитросплетениях его мозговых извилин?» – заявил Юрий Лоза Федеральному агентству новостей.

Певец резко осудил Михаила Ефремова, который ранее предложил передать Украине Крымский мост и поставлять несколько лет бесплатный газ, чтобы улучшить отношения с Киевом.

Лоза спрашивает, знает ли Ефремов что-нибудь про историю Крыма и либерализм. По мнению певца, тот факт, что Ефремову «позволено болтать всякую чушь», не значит, что его слова будут полезны для либерализма, о котором рассуждает актер.

«Демократия – это власть народа. Если народ высказывает какое-то мнение или принимает какое-то решение, то отдельная личность, если это, конечно, либерал, должен сознательно подчиниться воле народа. И не пытаться вякать и разрушать систему».

А если Михаил Ефремов этого не понимает, то «по большому счету он враг», уверен Лоза.

Ранее в Госдуме оценили заявление Ефремова о Крымском мосте.

Актер Алексей Панин, комментируя интервью Ефремова, заявил, что тот «лучший», а половина народонаселения россиян – зомби.

15 мая президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.