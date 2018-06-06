Врачи ДНР рассказали о состоянии выжившего в ДТП преемника Моторолы

Командир батальона «Спарта» самопровозглашенной ДНР, преемник Моторолы Владимир Жога (Воха) находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Состояние стабильно тяжелое. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе Минздрава, передает РИА «Новости».

Ранее в среду сообщалось, что преемник Моторолы попал в реанимацию после ДТП.

Напомним, в2017 году новый командир батальона «Спарта» ополчения Донецкой народной республики Владимир Жога (позывной «Воха»), который стал преемником погибшего Арсена Павлова (Моторолы), заявил, что ДНР намерена вернуть контроль над территорией Донбасса.