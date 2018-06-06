Помпео заявил о борьбе Америки с «тиранией» как во времена Второй мировой

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вместе с союзниками сейчас противостоят «тирании», как в годы Второй мировой войны.

«74 года назад войска США и союзников высадились в Нормандии, чтобы начать освобождение Европы. День «Д» стал поворотным моментом в самой последовательной борьбе против тирании в истории. Мы чтим эти невероятные усилия и жертвы, вместе с нашими союзниками противостоим тирании сегодня», – написал Помпео в своем Twitter.

В мае Помпео, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, назвал Россию страной, бросающей вызовы стратегическим интересам США.