Власти Киева пригрозили санкциями Нафтогазу

Киевский городской совет пригрозил Нафтогазу санкциями, если компания не возобновит поставки газа коммунальным предприятиям, так как сотни тысяч жителей Киева остались без горячей воды.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы требуем от «Нафтогаза Украины» безотлагательно заключить договора с коммунальным предприятием« Киевтеплоэнерго »по поставкам природного газа. Мы подготовили соответствующий запрос главе НАК Андрея Коболева, с единственным требованием – в ближайшие сроки восстановить подачу голубого топлива, чтобы 3 тыс. домов снова получили горячую воду», – приводит пресс-служба Киевсовета слова главы фракции солидарность Андрея Странникова.

По его словам, под документом подписались председатели всех депутатских фракций.

Заместитель главы Киева Владимир Прокопов поручил исполнительному органу Киевсовета также подготовить обращение к Нафтогазу о немедленном заключении соглашения о возобновлении поставок природного газа.

«Если руководство компании откажется идти навстречу, то будем прибегать к радикальным действиям. Если надо, будем ночевать под Нафтогазом. Если придется, отключим им коммуникации. Наши требования – как можно быстрее киевляне должны быть с горячей водой», – заявил Прокопов.

Нафтогаз отключил горячее водоснабжение для половины населения Киева, без ГВС остались детские сады, пансионаты для пожилых людей, интернаты, отметил глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.



С 1 мая все тепловые сети Киева перешли от «Киевэнерго» в управление нового коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». Возник вопрос о необходимости подписания новых договоров с Нафтогазом, однако предприятие отказывается это делать из-за накопившихся долгов.

Накануне Киевсовет официально пригласил руководителя Нафтогаза на пленарное заседание, чтобы узнать, почему киевляне не обеспечены горячим водоснабжением, и как видят разрешение этой патовой ситуации в Нафтогазе.