В США показали летающий автомобиль

Калифорнийская компания Kitty Hawk опубликовала видео с новой версией своего летающего автомобиля, который, как утверждается, должен поступить в продажу именно в таком виде.

Летающий автомобиль Flyer предназначен для одного человека. Пока он может летать только над водой. Это сверхлегкий летательный аппарат на электрической тяге, который, как утверждают в компании, делает первый шаг для того, чтобы сделать полет частью повседневной жизни.

Видео полета Kitty Hawk Flyer опубликовано на канале YouTube компании.

Судя по видео, машина оснащена 10-ю винтами, которые держат ее в воздухе, что делает ее похожим на квадрокоптер. В машине помещается один человек.

«Интерфакс» сообщает, что пока аккумулятор аппарата обеспечивает полет в течение 12-20 минут на высоте от одного до трех метров со скоростью 32 км/ч.

Стартап Kitty Hawk поддерживается соучредителем Google и главой Alphabet Лари Пейджем.