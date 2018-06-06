Пугачева разместила в Instagram мужа без штанов

Алла Пугачева опубликовала ролик в Instagram Максима Галкина, заявив, что он ее достал.

«Макс меня достал, чтобы я появилась в Instagram, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева», – гласит подпись к видео, на котором Максим Галкин без штанов разговаривает с женой, певицей Аллой Пугачевой.

«Чего ты меня снимаешь? Все спрашивают, где ты. Вот ты и снимись», – говорит ей Галкин на видео в Instagram.

«А ты бы лучше штаны надел. Я женщина взрослая, я уже наснималась. А ты давай, молодежь, шуруй одеваться», – пошутила певица, показав подписчикам свою ногу в тапке.

После видео отчета юмориста Максима Галкина в соцсетях о праздновании Дня Победы со своей семьей многие подписчики раскритиковали семейную чету артиста. Многие из них считают неправильным превращать военную атрибутику в аттракцион и одевать детей в военную форму.