Не одетая и не голая девушка проехала на велосипеде по Перми

Обнаженная девушка, на которую был надет только прозрачный полиэтиленовый дождевик, проехалась по улицам Перми на велосипеде.

Велосипедистку заметили возле торгового центра «Семья». Она крестилась и целовала асфальт, сообщает «Ура.ру».

Фотографии девушки появились в паблике «Подслушано Пермь». Некоторые подписчики решили, что велосипедистка так себя ведет после тренингов личностного роста, другие подумали, что она больна, третьи шутили, что это протест против роста цен на бензин.

Отмечается, что в конце мая у Спасо-Преображенского собора в Перми горожане заметили голого крестящегося мужчину.