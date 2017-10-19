Патриарх Кирилл забил тревогу из-за распространения язычества в элитных войсках

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что бездействие Русской православной церкви приводит к распространению языческих идей среди спортсменов и бойцов спецназа.

«Когда мы стали получать информацию о том, что среди спортсменов сейчас становятся популярными некоторые языческие воззрения, то вначале отнеслись к этому как к некой странности, абсолютному исключению из правил. А потом, после того как был собран большой объем информации, мы поняли, что как в спортивной среде, так и среди военнослужащих становятся популярными (...) языческие идеи, идеи, проистекающие из языческого отношения к человеку», – сказал патриарх, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что язычество получает популярность особенно среди тех военных, которые работают в сфере специальных операций, где присутствует постоянный риск для жизни.

По его словам, на распространение таких идей нельзя смотреть безразлично, так как спортсмены и участвующие «в опасных для жизни военных операциях защитники Отечества» нуждаются в духовной поддержке. Предстоятель РПЦ заметил, что если они будут «мотивировать себя языческим мировоззрением, языческими культами», то «ничего хорошего из этого не выйдет».

Патриарх добавил, что бездействие со стороны церкви приводит к тому, что пропаганда здорового образа жизни зачастую превращается в «возрождение языческих культов, в том числе языческого отношения к человеческому телу».

В марте три командира компании на условиях анонимности рассказывали журналистам, что для карьерных успехов в ЧВК «Вагнер» «желательно быть родновером», как основатель компании Дмитрий Уткин.

Кроме того, СМИ писали, что воевавший за ополченцев ДНР язычник и националист Алексей Мильчаков был замечен в Сирии в составе ЧВК «Вагнер». Напомним, Мильчаков вывел свой отряд из Донбасса в 2015 году, объяснив это нежеланием входить в состав вооруженных сил ДНР. Он запомнился частыми интервью, а также фотографиями рядом с убитыми украинскими силовиками. Его обвиняли в неонацизме, кроме того, Мильчаков и соратники не скрывали своего язычества.