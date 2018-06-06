Открылся новый участок трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург»

Новый участок скоростной автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» расположен в Тверской и Новгородской областях, его длина составила 217 километров.

Платная трасса М-11 построена в обход Торжка и Вышнего Волочка, и проходит по магистрали от Твери до Великого Новгорода, с 208-го по 543-й километр. Общая протяженность трассы «Москва – Санкт-Петербург» составляет 669 километров, сообщается на сайте компании «Автодор».

Напомним, накануне был открыт участок трассы М-10 «Россия» с 156-го по 178-й км по Тверской окружной дороге, пишет Росавтодор.

Платная магистраль имеет большую, по сравнению с М-10, пропускную способность. В марте 2018 года глава правления «Автодора» Сергей Кельбах заявил, что стоимость проезда по всей трассе «Москва – Санкт-Петербург» составит около 2 тысяч рублей, сообщает региональное издание «ВНовгороде.ру».

Полностью скоростная магистраль будет сдана в конце 2018 года, ей присвоена категория IA, что означает автомагистраль с расчетной скоростью движения 150 километров в час.