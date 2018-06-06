Ученые выяснили предпочтения в пище кошек и собак

Американские ученые уверены, что их новые исследования о предпочтениях кошек и собак в еде заставят производителей кормов существенно поменять состав продукции.

«Наши выводы сильно отличаются от того, о чем говорили и писали другие группы ученых. Раньше эксперты считали, что кошкам нужна диета, которая примерно наполовину состоит из белков. Мы же показали, что реальность отличается от того, что написано на рекламных буклетах – теперь производителям кормов придется сильно поменять состав своих смесей», – публикует РИА «Новости» со ссылкой на Journal of Experimental Biology рассказ о результатах исследований ученого из университета штата Орегон Джин Холл.

Раньше ученые считали, что кошкам требуется не менее 50% белка в рационе, а собак привлекает мясо. Однако результаты исследования американской команды удивили ученых. Оказалось, что кошки предпочитают сладкую углеводную пищу, а собаки любят жирную еду. Мясо же и вовсе заняло последнюю позицию у собак в списке предпочтений. При этом никто из питомцев не выбрал белки в качестве основного источника калорий.

Отдельно в исследовании отмечается, что на выбор типа пищи влияли возраст и мускулистость животного. Например, пожилые кошки предпочитали употреблять больше жира и углеводов, в то время как худые и молодые все же отдавали свое предпочтение белкам. По словам ученых, это связано с тем, что организм возрастных кошек хуже способен расщеплять белки.

По мнению Холл, и ученые, и производители кормов сильно недооценивали роль жиров и углеводов в формировании вкусовых предпочтений домашних животных. Ученые считают, что новое исследование поможет производителям выпустить новые, более вкусные и полезные линейки кормов для четвероногих любимцев, а хозяева питомцев больше не будут задаваться вопросами о том, почему их животное не ест тот или иной продукт.

Кстати, на корма и прочие расходы на домашних животных россияне тратят более 1% ВВП. Например, на содержание кошек у жителей России уходит 450 млрд рублей в год.