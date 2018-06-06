Шарапова проиграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос».

Шарапова уступила третьей ракетке турнира Мугурусе со счетом 2:6, 1:6. Турнир длился один час 10 минут, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Мугурусе в полуфинале «Ролан Гаррос» сыграет с Симоной Халеп или Ангеликой Кербер.

В 2017 году Шарапова не получила приглашение на турнир.

В 2016 году Шарапову исключили из списка участниц теннисного турнира «Ролан Гаррос» из-за найденного в ее организме вещества мельдоний.