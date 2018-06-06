Вице-губернатор Петербурга отказалась поддерживать законопроект из суеверия

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина заявила, что не будет поддерживать законопроект о выплатах жертвам терактов и ЧС, так как является суеверным человеком.

«Женщинам свойственно эмоциональное восприятие действительности… и я очень суеверна. Я боюсь, что этот закон каким-то образом может часто исполняться», – передает ее слова РИА «Новости».

При этом она призналась, что как юрист задавалась вопросом, не лучше ли узаконить практику выплаты средств жертвам терактов и ЧС, чтобы «не изобретать каждый раз новую правовую конструкцию».

Митянина отметила, что это только ее личная точка зрения, а не позицию государственного служащего.

«Конечно, город может себе позволить отрегулировать эти отношения и заложить в бюджете эти цифры, но надо ли это делать?.. Я не только государственный деятель, я еще и человек», – сказала она.

По словам Митяниной, как государственный деятель она согласна на принятие закона, но как человек она не может не реагировать на появление таких инициатив эмоционально.

Речь идет о законопроекте о социальной поддержке жителей Петербурга, пострадавших от террористических актов и чрезвычайных ситуаций, в случае его принятия пострадавшим и их родственникам может быть предоставлена не только единовременная помощь, но и регулярные бюджетные выплаты.