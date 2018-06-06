Английский священник назвал представителей «Белых касок» боевиками

Священник англиканской церкви Эндрю Эшдаун обвинил сотрудников неправительственной организации «Белые каски» в том, что они являются джихадистами.

Священник заявил, что «Белые каски» оставили раненого сирийского ребенка в крови и пыли ради пропагандистского материала против президента САР Башара Асада, пишет The Times, передает «ИноТВ».

Эшдаун представил публике фотографию пятилетнего сирийского мальчика Омрана Дакниша, сделанную после того, как его достали из-под обломков здания, разрушенного якобы в результате авиаударов правительственной армии по подконтрольным повстанцам районам Алеппо. Затем священник показал снимок, сделанный позднее, на котором он стоит рядом с этим мальчиком.

«Это тот самый маленький мальчик, кадры с которым стали популярными и использовались в качестве пропаганды против сирийского режима», – пояснил Эшдаун.

По его словам, мальчик «был ранен, покрыт пылью и находился в состоянии шока», тогда как боевики из «Белых касок» не оказывали ему помощь.

«Его подобрали «Белые каски» и поместили в заднюю часть машины скорой помощи, и ему пришлось сидеть там без лечения в течение 40 минут, пока они его фотографировали. Отец мальчика был в бешенстве, но не мог вмешаться, поскольку они были боевиками», – рассказал священник.

Эшдаун также сообщил, что международные СМИ предложили отцу мальчика тысячи долларов за то, чтобы он сказал, что он против сирийского правительства. Семья никогда не поддерживала повстанцев, и он отказался принимать эти деньги», – отметил священник.

Он также сказал, что ему удалось посетить штаб-квартиру «Белых касок». «Она прилегает к бывшей штаб-квартире группировки «Джабхат ан-Нусра», которая является отделением террористической организации «Аль-Каида». Рядом находится здание бывшей школы, покрытое исламистскими граффити. В них излагаются строгие правила, которых нужно придерживаться», – добавил Эшдаун.

По словам священника, возле штаб-квартиры «Белых касок» находится «то, что осталось от двух британских машин скорой помощи, которые были частью благотворительной помощи на миллионы долларов». Эти деньги были отправлены джихадистским группировкам и организациям в Сирии «исключительно британскими благотворительными организациями и британским правительством», отметил он.

Ранее один из лидеров британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал НПО «Белые каски» «организацией фейков». Сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк обвинил «Белые каски» в организации «химатаки» в Сирии.