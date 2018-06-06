Украинцы запугали болельщиков кровавыми плакатами ЧМ-2018

Авторы украинской передачи «Телебачення Торонто» («Телевидение Торонто») заявили, что все болельщики, которые собираются посетить матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, являются «спонсорами войны», и опубликовали карикатуры с «кровавыми» символами турнира.

«Планируете посетить Чемпионат мира по футболу 2018 года в России? Убедитесь, что вы понимаете, что вы спонсируете войны, преступления и террор», – говорится в Facebook «Тлебачення Торонто».

Также опубликованы карикатуры, на которых, в частности, символ турнира волк Забивака играет мячом, напоминающим череп, и держит в зубах оторванную кисть руки.

«Телебачення Торонто» является юмористическим Youtube-каналом, ведущий – Майкл Щур, это псевдоним журналиста Романа Винтонива, участника операции ВСУ в Донбассе.

Накануне первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что 5 тыс. украинцев приобрели билеты на матчи финала ЧМ-2018 в России, и призвала их отказаться от поездки.