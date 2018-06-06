МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

ГУ МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о заморозках в регионе в четверг.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы в четверг по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе от минус двух до нуля градусов», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Жителей региона спасатели предупреждают об ухудшении погоды и советуют пешеходам быть максимально внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям – снизить скорость движения, не совершая резких перестроений и торможений, а также обгонов.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлено штормовое предупреждение.