Девятиклассников обяжут сдавать собеседование по русскому языку

С 2019 года девятиклассники начнут сдавать итоговое собеседование по русскому языку; апробация испытания успешно прошла весной 2018 года, заявили в Рособрнадзоре.

Планируется, что итоговое собеседование по русскому языку «станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9)», передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Предварительно определено, что собеседование пройдет во вторую среду февраля 2019 года. Школьники, получившие «незачет», смогут пойти на пересдачу в марте и мае.

В Рособрнадзоре отметили, что при апробации 95% девятиклассников успешно справились с заданиями и получили «зачет». Тест проводили 13 и 16 апреля, участие в нем приняли 936 тыс. учащихся из 28,5 тыс. школ.

Итоговое собеседование представляет собой устный экзамен, направленный на проверку навыков устной речи. Он состоит из четырех частей: чтения текста вслух, пересказ текста, высказывание на определенную тему и диалог с экзаменатором.

Учащиеся будут сдавать экзамен в своих школах при участии экзаменатора-собеседника и эксперта из числа учителей русского языка и литературы.

Во время экзамена ведется аудиозапись, а само испытание длится около 15 минут. Результат оценивается как «зачет» или «незачет».

Напомним, в июне минувшего года стало известно, что с 2022 года выпускники российских школ будут в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по истории.