Наблюдатели не обращались в ЦИК за видео с описанными в СМИ нарушениями

Никто из наблюдателей, которые рассказали «Новой газете» о нарушениях на выборах президента России 18 марта в некоторых регионах, не обращался в архив ЦИК за видеозаписями с избирательных участков.

«Я попросил дать мне информацию по предоставлению видеозаписей из видеоархива, который есть у ЦИК. Никто не обращался за получением видеозаписей из видеоархива, не обращался и, естественно, не получал. Что за записи, кем и где просматриваются, я тогда не понимаю», – заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, передает ТАСС.

Булаев посоветовал авторам расследования получить видеозаписи официально. «Если есть у кого-то доказательства, а речь идет о преступлениях, надо, конечно, обратиться в соответствующие правоохранительные органы. Это подследственность СК», – подчеркнул он.

Замглавы ЦИК пообещал помочь наблюдателям, «если это будут объективные обвинения, предъявленные конкретным людям, о том, что они совершили уголовно наказуемое преступление».

Ранее «Новая газета» опубликовала материал, в котором утверждается, что на 50 избирательных участках в Татарстане, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии итоги выборов были сфальсифицированы. Авторы сделали такой вывод на основании данных наблюдателей-волонтеров, которые смотрели записи видеокамер с участков, считали людей, опускавших бюллетени в урны, и сравнивали их количество с официальными данными избиркомов, введенными в ГАС «Выборы». Издание заявляет, что на изученных участках «реальная явка в два, в три, а иногда и в пять раз ниже».