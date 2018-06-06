КС Украины разрешил отменить депутатскую неприкосновенность

Конституционный суд Украины разрешил отмену депутатской неприкосновенности, сообщил депутат Верховной рады Леонид Емец.

«Конституционный суд разрешил отменить неприкосновенность депутатов», – написал Емец в Facebook.

Комментарии суда пока не поступали.

Президент Украины Петр Порошенко в октябре 2017 года предложил внести изменения в конституцию страны в части неприкосновенности депутатов. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде.

Ранее в Киеве прошли протесты с требованием к Раде принять законы об антикоррупционном суде, отмене депутатской неприкосновенности и новом порядке выборов в парламент.