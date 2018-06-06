В Moody`s оценили прочность банковской системы России

Российская банковская система сможет выдержать еще одну, последней волну санкций со стороны США, заявил младший управляющий директор банковской группы по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в рейтинговом агентстве Moody`s Ярослав Совгира.

«Во-первых, мы считаем, что банковская система (России) в целом является и будет продолжать являться устойчивой к санкциям, если только санкции не будут совсем серьезными», – цитирует Совгиру «Прайм».

По его мнению банковская система «выдержит одну, схожую с последней, волну санкций», но если «их будет две или три, то банковская система начнет ослабевать, терять капитал».

«Наш прогноз по банковской системе России в целом стабильный. Но есть два лагеря банков: сильные и слабые банки. С течением времени банки, которые были сильные, становятся еще сильнее, а которые были слабыми – еще сильнее ослабевают», – подчеркнул Ярослав Совгира.

Также он отметил, что разрыв между этими банками «только увеличивается», добавив, что драйверами роста банковского сектора в России являются потребительское кредитование и ипотечный рынок.

Напомним, в апреле международное рейтинговое агентство Fitch выяснило, что российские банки способны «переварить» потенциальные потери из-за новых санкций США.