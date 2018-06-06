Учительницу в Москве уволили за поход с детьми на спектакль-антиутопию

В московской школе уволили педагога, сводившего учеников на спектакль по антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» в театре «Модерн».

«Мне известен ужасающий факт, в котором я хочу разобраться. Учительница привела класс на спектакль к нам, в театр «Модерн», по произведению Хаксли «О дивный новый мир». Она привела класс, учащиеся посмотрели, и потом, наверное, кто-то спросил в школе, или родители спросили, как вам спектакль, и они сказали, что там идет разговор про свободную любовь. И за это, получается, «растление» директор школы уволил этого педагога», – заявил худрук театра Юрий Грымов, передает «Говорит Москва».

Он предположил, что на учительницу могли пожаловаться «недальновидные родители, не разобравшись в сути дела». «У меня не может быть чего-то того, что заходит за грань. Причем, у нас написано 16+, и мы говорим об этом, исходя из того, что мы осуждаем», – подчеркнул Грымов.

Худрук добавил, что театр будет разбираться с этой школой, и опубликует точные данные и фамилию директора. «Это катастрофа. Мне стыдно и страшно, что такое происходит. Тем более, там ничего такого не показывают, никакой «обнаженки». Какое-то средневековье. Получается, какой-то самодур влияет на судьбы людей. Я просто так это не оставлю», – сказал он.

Грымов также добавил, что пригласит на спектакль представителей министерства образования и директора, уволившего педагога.

«О дивный новый мир» – антиутопический, сатирический роман английского писателя Олдоса Хаксли. Впервые издан в 1932 году. Действие романа разворачивается в Лондоне далекого будущего, в 2541 году. Люди на всей Земле живут в едином государстве, где господствует общество потребления.