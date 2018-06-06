В Раде призвали наказать разгласивших «список жертв» по делу Бабченко

Депутат Верховной рады Антон Геращенко призвал наказать правоохранителей, которые разгласили сведения о 47 лицах из «списка жертв» предполагаемого организатора «покушения» на журналиста Аркадия Бабченко.

Геращенко заявил, что к ответственности должны быть привлечены не журналисты издания, разгласившего имена из «списка жертв», а правоохранители, которые распространили информацию, сообщает «112 Украина».

Депутат добавил, что СБУ следует проверить всех, кто имел доступ к списку с украинской стороны.

Во вторник «Страна.ua» со ссылкой на источники в СБУ опубликовала список из 47 журналистов и блогеров, которых якобы собирались убить организаторы «покушения» на Бабченко.

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко на встрече с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы по теме инсценировки убийства Бабченко заявил, что «список потенциальных жертв», которых якобы собирались убить вместе с журналистом, насчитывает 47 человек, а не около 30, как говорилось ранее. Сообщалось, что в списке есть Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

Последние действительно оказались в опубликованном списке, но сведений о Бабченко там нет.

Напомним, инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко произошла 29 мая. Его считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.