В Сирии открыли движение на шоссе Хомс – Хама

В Сирии восстановлено автомобильное сообщение на шоссе Хомс – Хама, соединяющем южные и центральные районы страны, сообщает агентство САНА.

Как передает ТАСС, возобновление движения поможет связать важные экономические районы в центре Сирии с севером и югом страны.

Движение гражданского транспорта по трассе возобновлено впервые за семь лет, передает РИА «Новости».

В середине мая сообщалось, что трасса отремонтирована и готовится к открытию. До этого начался вывод боевиков из южных пригородов Дамаска. В начале мая сирийская правительственная армия вернула под контроль шоссе Хомс – Хама после капитуляции группировок вооруженной оппозиции.