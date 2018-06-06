В ДНР рассказали о состоянии преемника Моторолы после ДТП

Командир батальона «Спарта» самопровозглашенной ДНР, преемник Моторолы Владимир Жога (Воха) попал в реанимацию после ДТП в Донецке.

«Он попал в ДТП вчера, сейчас находится в реанимации», – сказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает РИА «Новости».

В сообществе «Инцидент Донецк» во «Вконтакте» очевидцы сообщают, что ДТП произошло в районе площади Свободы, напротив горного техникума. Водитель Mercedes Splinter не убедился в безопасности маневра, и в него на большой скорости врезался спортивный мотоцикл.

За рулем находился парень, он вез девушку, которая в результате аварии погибла на месте. Отмечается, что мотоциклист с многочисленными травмами и переломами выжил, скорая приехала в течении семи минут.

Также очевидцы публиковали видео с места ДТП.

Во вторник в соцсетях сообщалось, что Воха выжил после ДТП в Донецке.

В 2017 году новый командир батальона «Спарта» ополчения Донецкой народной республики Владимир Жога (позывной «Воха»), который стал преемником погибшего Арсена Павлова (Моторолы), заявил, что ДНР намерена вернуть контроль над территорией Донбасса.