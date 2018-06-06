ЕК определила финансирование космической программы ЕС до 2027 года

Еврокомиссия предлагает выделить из бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы 16 млрд евро для развития космической программы, сообщила пресс-служба ЕК.

Программа инвестирует в проекты, «направленные на новые потребности и технологии», кроме того, в Европе будут работать над «автономным доступом в космос», передает ТАСС.

Согласно документу, 9,7 млрд евро отведены на программы спутниковой системы навигации Galileo и EGNOS, еще 5,8 млрд евро будут направлены на программу мониторинга окружающей среды Copernicus.

500 млн евро направят на развитие новых компонентов системы безопасности, в том числе для создания системы по предотвращению столкновения спутников, которая также займется отслеживанием опасностей, связанных с солнечной активностью и приближением комет и астероидов.

Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство помимо совместного проекта ExoMars планирует развивать сотрудничество с Россией в изучении и освоении Луны.